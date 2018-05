Chica Parrilla no Complex



Foto: Divulgação

O Chica, que tem sede no Bom Fim, chega no Complex (Av. Protásio Alves, 3839, Três Figueiras – Porto Alegre) aos finais de semana e feriados, das 11h às 17h. O cardápio, com cortes de carne especialmente preparados para parrilla, tem preços a partir de R$ 23.

Destemperados traz o Festival Fartura

É neste fim de semana (5 e 6) o Festival Fartura – Comidas do Brasil, com mais de 60 atrações gastronômicas, atrações musicais e chefs de diversas regiões do Brasil. O evento acontece no Shopping Boulevard Laçador (Av. dos Estados, 111, São João – Porto Alegre), a partir do meio-dia. Os ingressos podem ser comprados nesse link e no local e custam R$ 12,50 (meia entrada) e R$ 25 (inteira). Quem traz o Festival a Porto Alegre é o Destemperados.

Jazz e IPA na cidade



Foto: Divulgação

Dois eventos para movimentar o sábado (5). Tem Feira do Aeromóvel na Praça Julio Mesquita, em frente ao Gasômetro, que já está com acesso liberado até a orla. Marcas autorais, fotografia, foodtrucks e cervejas artesanais rolam das 15h até as 20h. A atração musical dessa edição é a banda de jazz “Nos Trilhos do Dixieland”.

Já na Rua Miguel Tostes, a partir das 14h até as 21h30, tem IPA Day (foto). Vai ser na estação do ferro-velho, na esquina com a Rua Dona Laura. Parceria entre o BOD (Bar & Growler Station), a Veterana Beertruck e o Festival de Cevas da Miguel, o evento promete mais de quinze tipos da cerveja IPA (Indian Pale Ale).

Bolo e música



Foto: Divulgação

Neste sábado (5), rola um evento que reúne música e gastronomia na loja Bolo de Mel. Das 11h às 15h, tem roda musical onde qualquer um pode participar, caipirinhas de diversos sabores, pizzas, bolos e salgados. Além disso, também haverá uma exposição de telas na loja, que fica na Rua Câncio Gomes 664, Floresta – Porto Alegre. A entrada é gratuita – só paga o que consumir .

Festival cervejeiro em Bento

Nesse sábado (5) tem Festival da Cerveja Gaúcha acontecendo em Bento Gonçalves, no Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481). Pelo menos trinta cervejarias artesanais estarão presentes oferecendo mais de 150 estilos de cervejas. Ainda vão rolar shows e gastronomia com foodtrucks. Os ingressos custam R$ 40 e dão direito a um copo personalizado e 400 ml de cerveja, além de acesso aos shows.

Cervejas também em São Vendelino

Neste domingo (6), tem Festival de Cervejas na cidade de São Vendelino. O evento tem cinco cervejarias artesanais participantes: Urwald, Maniba, Edelbrau, Danken e Kaltbach. Além das cervejas, atrações musicais e um prato especial preparado pelo chef Roberto Viana e pelo Burgomestre Sadi Hommrich. A entrada é gratuita, e o evento acontece das 10h às 21h na Rua Cônego Caspary, 226, Centro – São Vendelino/RS.

Desapegue

A edição deste domingo (6) do Brechó será no Odessa (Rua General João Telles, 542, Bom Fim – Porto Alegre). Mais de 20 expositores estarão com seus produtos e desapegos à venda. Ainda rola música, cerveja e comidinhas do Odessa, e docinhos das 3 Marias doces e salgados. O evento é gratuito e rola das 11h às 18h.

Baile Brasa

Também neste domingo (6), o Espaço Cultural 512 (Rua João Alfredo, 512, Cidade Baixa – Porto Alegre) recebe a quarta edição do Baile Brasa. Comandado pelos DJs Fausto Barbosa, Kafu Silva e Vagner Medeiros, o Brasa traz muita brasilidade e groove pra noite. É a partir das 19h e o ingresso custa R$ 25. Mais informações pelo telefone (51) 3237-6669.

TE PROGRAMA

IMAMA celebra 25 anos



Foto: Sabrina Gabana/Divulgação

Comemorando seus 25 anos, o Instituto da Mama do RS promove na quarta (9), a 17ª edição do EChefs. O Encontro de Chefs de Cozinha reúne ícones e pessoas relacionada à gastronomia para celebrar. O evento acontece a partir das 10h30, no Grêmio Náutico Gaúcho (Av. João Obino, 300 – Porto Alegre) e tem o cardápio preparado por vários chefs da capital, entre eles Jorge Aita, Cláudio Solano, Maurício Fernandes, Alexandre Sharin (foto), Aluisio Sabino, Rodrigo Hennemann e Chef Basso.

O convite custa R$ 220 e está à venda no IMAMA (Rua Dr. Vale, 157, Floresta – Porto Alegre). A renda será revertida para os programas educativos desenvolvidos pela entidade. Informações pelos telefones (51) 3264-3000 e (51) 99126-5292. O jantar ainda conta com atrações como o Guri de Uruguaiana, Luciana Flath e DJ Capu.

ALMOÇO COM A MÃE

É melhor correr e reservar lugar se você quiser garantir o almoço em família no Dia das Mães na Estância Gourmet Viamonte, no próximo domingo (13), na divisa rural entre Viamão e a Zona Sul de Porto Alegre.

Em meio à natureza, o chef José Luiz vai prepara um cardápio italiano com entradas, galeto e porchetta (porco desossado, temperado e assado), massas, molhos, saladas e sobremesas. O local também oferece atividades ao ar livre. Almoço das 11h às 14h30. Adultos pagam R$ 60, crianças de 6 a 10 anos, R$ 35, e de 2 a 5 anos, R$ 20. Reservas e informações sobre como chegar pelos fones (51) 98021-2021 e 3108-7034.